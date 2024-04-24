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На пунктах пропуска с Молдовой автобусы могут в «еЧерге» выбирать время пересечения границы

11:55, 24 апреля 2024
На украинско-молдавской границе внедряют систему «еЧерга» для автобусов.
На пунктах пропуска с Молдовой автобусы могут в «еЧерге» выбирать время пересечения границы
Источник фото: lexinform.com.ua
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С 24 апреля на украинско-молдавской границе вводится система "еЧерга" для автобусов, что позволит выбирать время пересечения границы. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В рамках реформы международных автобусных перевозок Министерство развития продолжает работать над обеспечением возможности своевременного пересечения границы автобусами. С 24 апреля такая возможность будет доступна на 10 пунктах пропуска с Молдовой.

Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что основной целью является обеспечение своевременного пересечения границы для каждого автобуса, чтобы пассажиры не должны были ждать часами перед границей.

Возможность выбирать время пересечения будет доступна на 10 пунктах пропуска с Молдовой, включая "Мамалыга - Кривая" и "Могилев-Подольский - Отач", а также другие. По словам Кубракова, эта опция уже успешно работает на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" с Польшей.

Регистрация в новую очередь с названием "По расписанию" для пунктов пропуска с Молдовой началась 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новому графику начнется 25 апреля в 12:00.

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