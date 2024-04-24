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На пунктах пропуску з Молдовою автобуси можуть в «єЧерзі» обирати час перетину кордону

11:55, 24 квітня 2024
На українсько-молдовському кордоні впроваджують систему «єЧерга» для автобусів.
На пунктах пропуску з Молдовою автобуси можуть в «єЧерзі» обирати час перетину кордону
Джерело фото: lexinform.com.ua
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З 24 квітня на українсько-молдовському кордоні вводиться система «єЧерга» для автобусів, що дозволить вибирати час перетину кордону. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У межах реформи міжнародних автобусних перевезень Міністерство розвитку продовжує працювати над забезпеченням можливості своєчасного перетину кордону автобусами. З 24 квітня така можливість буде доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що основною метою є забезпечення своєчасного перетину кордону для кожного автобусу, щоб пасажири не мусили чекати годинами перед кордоном.

Можливість обирати час перетину буде доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою, включаючи «Мамалига – Крива» та «Могилів-Подільський – Отач», а також інші. За словами Кубракова, ця опція вже успішно працює на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» з Польщею.

Реєстрація у нову чергу з назвою «За розкладом» для пунктів пропуску з Молдовою розпочалася 24 квітня о 12:00. Рух автобусів за новим графіком почнеться 25 квітня о 12:00.

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