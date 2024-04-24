Українці влаштували скандал у Польщі через призупинення консульських послуг, відео

Чоловіки вимагають видачу своїх готових паспортів, але зіткнувшись з відмовою, відмовляються виходити з приміщення сервісного центру.

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У одному з польських підрозділів ДП «Документ» зібралися десятки українців та влаштували скандал. Громадяни незадоволені призупиненням видачі закордонних паспортів чоловікам призовного віку.

Чоловіки вимагають видачу своїх готових паспортів, але зіткнувшись з відмовою, відмовляються виходити з приміщення сервісного центру.

Ситуація в польському підрозділі ГП «Документ» залишається напруженою.

Відео інциденту з'явилися у соцмережах:

Як відомо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що посольство України у Китайській Народній Республіці 23 квітня підтвердило наявність доручення МЗС України щодо призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг.

Додамо, у Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів.

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