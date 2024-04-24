Украинцы устроили скандал в Польше из-за приостановки консульских услуг, видео

Мужчины требуют выдачу своих готовых паспортов, но столкнувшись с отказом, отказываются выходить из помещения сервисного центра.

В одном из польских подразделений ГП «Документ» собрались десятки украинцев и устроили скандал. Граждане недовольны приостановкой выдачи загранпаспортов мужчинам призывного возраста.

Мужчины требуют выдачу своих готовых паспортов, но столкнувшись с отказом, отказываются выходить из помещения сервисного центра.

Ситуация в польском подразделении ГП «Документ» остается напряженной.

Видео инцидента появились в соцсетях:

Известно, что ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что посольство Украины в Китайской Народной Республике 23 апреля подтвердило наличие поручения МИД Украины о приостановлении совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг.

Добавим, в Варшаве мужчины призывного возраста выстроились в огромные очереди в центре выдачи паспортов.

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