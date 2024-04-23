В Варшаве мужчины призывного возраста выстроились в огромные очереди в центре выдачи паспортов: видео

Мужчинам не выдают уже готовые паспорта из-за «технических проблем».

В паспортном центре Варшавы образовались огромные очереди после решения прекратить предоставление мужчинам консульских услуг. Видео публикуют в сети.

Как отмечается, мужчинам не выдают готовые документы, поскольку «не работает система». В то же время, для детей и женщин таких ограничений нет.

Как стало известно ранее, консульство Украины в Польше временно прекратило прием документов и предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста, гражданам Украины. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на комментарий сотрудника консульства.

«Сейчас приостановлен прием граждан призывного возраста. Сейчас мы ждем указания Министерства иностранных дел. Сейчас просто временно приостановлен их прием», – отметил сотрудник.

Он уточнил, что приостановка предоставления консульских услуг связана с тем, что в настоящее время разрабатываются механизмы, которые будут действовать по закону о мобилизации.

Документы не принимают у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Известно, что ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Как писала «Судебно-юридическая газета», посольство Украины в Китайской Народной Республике 23 апреля подтвердило наличие поручения МИД Украины о приостановлении совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг.

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