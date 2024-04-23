В Одессе ликвидировали call-центр, выманивший у граждан Чехии 5,5 млн грн

Используя виртуальную телефонию с подменой номера, злоумышленники звонили жителям Чехии и мошенническими методами получали доступ к счетам.

Фото: полиция

В Одессе действовал мошеннический call-центр, где граждан Чехии обманули на 5,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как стало известно, организовал сделку 40-летний житель Днепра, в которую в качестве исполнителей привлек двух граждан Украины и шестерых объявленных в международный розыск за мошенничество граждан Чехии.

Злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа.

Во время разговора они уговаривали потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или узнавали реквизиты банковской карты и переводили средства на свои счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные деньги и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Фигурантам удалось обмануть не менее шестнадцати жителей Чехии более чем на 5,5 миллионов гривен. Вырученные средства они конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных авто и недвижимости, которые регистрировали на друзей и родственников.

Киберполицейские установили местонахождение и личности преступников. Правоохранители провели 23 обыска, в результате которых задержали всех девять участников преступной схемы вместе с организатором.

Следователи объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Иностранные преступники задержаны на основании доверенности прокурора, в суд направлены ходатайства с целью их последующей экстрадиции в Чехию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.