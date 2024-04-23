Продавала несуществующие товары: будут судить женщину, которая обманула более 20 человек

Общая сумма, которой злоумышленница незаконно завладела, составляет около 40 тысяч гривен.

В Киевской области будут судить мошенницу, которая завладела средствами более 20 человек.

Как сообщила полиция Киевской области, женщина с 2022 года совершила ряд мошенничеств и «реализовывала» несуществующие товары на одной из популярных платформ в Интернет-сети.

Правоохранители выяснили, что злоумышленница публиковала объявления, где размещала изображения и информацию о товаре, которую копировала из других источников. При общении с будущими жертвами фигурантка подробно описывала качество и характеристики товаров по привлекательным ценам.

Главным условием была частичная подписка на банковскую карту злоумышленницы. После получения денег женщина блокировала сообщения покупателей.

Следователи и оперативные подразделения задокументировали незаконные действия фигурантки и провели ряд мероприятий, в том числе обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон с карточками, которые она использовала в преступной деятельности.

Полицейские насчитывают более 20 фактов мошеннических действий и разыскали соответствующее количество пострадавших на всей территории Украины. Общая сумма, которой злоумышленница незаконно завладела, составляет около 40 тысяч гривен. Перевод средств от пострадавших колебался от 800 до 5 тысяч гривен.

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