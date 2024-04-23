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Земельные участки, элитные дома и автомобиль Porsche: правоохранителю из Днепра объявили подозрение в незаконном обогащении

20:28, 23 апреля 2024
Как установило ГБР, фигурант только за 2021-2022 годы потратил на строительство и приобретение имущества более 14 млн. гривен, что не сходиться с его законными доходами.
Земельные участки, элитные дома и автомобиль Porsche: правоохранителю из Днепра объявили подозрение в незаконном обогащении
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Сообщено о подозрении правоохранителю, который, занимая руководящую должность в правоохранительном органе Днепра, за два года приобрел активы по меньшей мере на более чем 14 млн гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указано, что в 2023 году ГБР разоблачило правоохранителя на вымогательстве вместе со своим братом денег у строителей.

«Мастера делали ремонт в усадьбе, оформленной на его тещу. Уже после завершения работ из-за короткого замыкания в доме произошел пожар. Не слушая аргументов строителей, правоохранитель всю вину за пожар возложил на них и потребовал возместить ущерб, который сам оценил в 200 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

В ходе расследования ГБР и НАПК провели мониторинг образа жизни правоохранителя.

Установлено, что фигурант только за 2021-2022 годы потратил на строительство и приобретение имущества более 14 млн. гривен, что не сходиться с его законными доходами.

Земельный участок, элитный дом и автомобиль Porsche он оформил на своих тещу и тестя. «В то же время, декларация правоохранителя кардинально отличалась от образа его жизни», - подчеркнули в Бюро.

Ему поставлено в известность о подозрении в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы и в декларировании недостоверных сведений (ст. 368-5 и ч .2 ст.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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