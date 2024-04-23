Практика судів
  1. В Україні

Земельні ділянки, елітні будинки та автівка Porsche: правоохоронцю з Дніпра оголосили підозру в незаконному збагаченні

20:28, 23 квітня 2024
Як встановило ДБР, фігурант лише за 2021-2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 млн гривень, що не сходитися з його законними доходами.
Земельні ділянки, елітні будинки та автівка Porsche: правоохоронцю з Дніпра оголосили підозру в незаконному збагаченні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру правоохоронцю який, обіймаючи керівну посаду в правоохоронному органі Дніпра, за два роки набув активів щонайменше на понад 14 млн гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказано, що у 2023 році ДБР викрило правоохоронця на вимаганні разом зі своїм братом грошей у будівельників.

«Майстри робили ремонт в садибі, оформленій на його тещу. Вже після завершення робіт через коротке замикання у будинку сталася пожежа. Не слухаючи аргументів будівельників, правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів», — йдеться у повідомленні.

У ході розслідування ДБР і НАЗК провели моніторинг способу життя правоохоронця.

Встановлено, що фігурант лише за 2021-2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 млн гривень, що не сходитися з його законними доходами.

Земельну ділянку, елітний житловий будинок та автомобіль Porsche він оформив на своїх тещу та тестя. «Водночас, декларація правоохоронця кардинально відрізнялася від способу його життя», — наголосили в Бюро.

Йому повідомлено про підозру в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи та в декларуванні недостовірних відомостей (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У МЗС пояснили, скільки триватимуть тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків за кордоном

МЗС заявило, що тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків за кордоном введені, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття сили законом про мобілізацію.

Комітет Верховної Ради з аграрної політики попросив не ліквідовувати Мінагрополітики

Члени Комітету вважають, що ліквідація Мінагрополітики не на часі.

В Україні за квітень різко зросла кількість бажаючих перереєструвати та подарувати автомобілі – дані ГСЦ МВС

Зокрема значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування.

Судді Апеляційної палати ВАКС розглянули справу за відсутності адвокатів: відкрито дисциплінарну справу

Адвокати зазначили, що під час повітряної тривоги вони були в укритті, а коли повернулися, то виявилося, що колегія суддів вже розглянула апеляційну скаргу САП.

Автодилерам дозволять скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе – Рада схвалила законопроект

Зараз суб’єкти господарювання, які скуповують вживані авто для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, повинні двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді