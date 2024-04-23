Земельні ділянки, елітні будинки та автівка Porsche: правоохоронцю з Дніпра оголосили підозру в незаконному збагаченні

Як встановило ДБР, фігурант лише за 2021-2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 млн гривень, що не сходитися з його законними доходами.

Повідомлено про підозру правоохоронцю який, обіймаючи керівну посаду в правоохоронному органі Дніпра, за два роки набув активів щонайменше на понад 14 млн гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказано, що у 2023 році ДБР викрило правоохоронця на вимаганні разом зі своїм братом грошей у будівельників.

«Майстри робили ремонт в садибі, оформленій на його тещу. Вже після завершення робіт через коротке замикання у будинку сталася пожежа. Не слухаючи аргументів будівельників, правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів», — йдеться у повідомленні.

У ході розслідування ДБР і НАЗК провели моніторинг способу життя правоохоронця.

Встановлено, що фігурант лише за 2021-2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 млн гривень, що не сходитися з його законними доходами.

Земельну ділянку, елітний житловий будинок та автомобіль Porsche він оформив на своїх тещу та тестя. «Водночас, декларація правоохоронця кардинально відрізнялася від способу його життя», — наголосили в Бюро.

Йому повідомлено про підозру в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи та в декларуванні недостовірних відомостей (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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