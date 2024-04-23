В Україні у 5 разів зросла кількість перереєстрацій авто за договором дарування

З початку квітня кількість реєстраційних операцій у сервісних центра МВС зросла на 42%.

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Головний сервісний центр МВС повідомив, що впродовж квітня цього року в сервісних центрах МВС спостерігається збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. Ця послуга має найбільший попит серед автовласників.

З початку квітня кількість реєстраційних операцій зросла на 42%.

Зазначається, що було перереєстровано 110 997 автівок за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня – 74 389.

Також значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування. За перші три тижні квітня було здійснено 2 564 таких операцій, а за аналогічний період березня – 444.

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