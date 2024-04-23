Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

В Україні у 5 разів зросла кількість перереєстрацій авто за договором дарування

22:18, 23 квітня 2024
З початку квітня кількість реєстраційних операцій у сервісних центра МВС зросла на 42%.
В Україні у 5 разів зросла кількість перереєстрацій авто за договором дарування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС повідомив, що впродовж квітня цього року в сервісних центрах МВС спостерігається збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. Ця послуга має найбільший попит серед автовласників.

З початку квітня кількість реєстраційних операцій зросла на 42%.

Зазначається, що було перереєстровано 110 997 автівок за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня – 74 389.

Також значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування. За перші три тижні квітня було здійснено 2 564 таких операцій, а за аналогічний період березня – 444.

Раніше ми писали про основні зміни, які потрібно знати водієві у 2024 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У МЗС пояснили, скільки триватимуть тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків за кордоном

МЗС заявило, що тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків за кордоном введені, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття сили законом про мобілізацію.

Комітет Верховної Ради з аграрної політики попросив не ліквідовувати Мінагрополітики

Члени Комітету вважають, що ліквідація Мінагрополітики не на часі.

В Україні за квітень різко зросла кількість бажаючих перереєструвати та подарувати автомобілі – дані ГСЦ МВС

Зокрема значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування.

Судді Апеляційної палати ВАКС розглянули справу за відсутності адвокатів: відкрито дисциплінарну справу

Адвокати зазначили, що під час повітряної тривоги вони були в укритті, а коли повернулися, то виявилося, що колегія суддів вже розглянула апеляційну скаргу САП.

Автодилерам дозволять скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе – Рада схвалила законопроект

Зараз суб’єкти господарювання, які скуповують вживані авто для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, повинні двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді