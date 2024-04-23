У Латвії російська мова поступово зникне зі шкільної програми

Уряд Латвії ухвалив рішення відмовитися від вивчення російської мови в школах як другої іноземної.

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Уряд Латвії прийняв рішення поступово відмовлятися від викладання російської мови як другої іноземної у школах країни. Рішення було ухвалено одноголосно під час засідання уряду.

Згідно з інформацією Delfi, це рішення випливає з «Правил про державний стандарт основної освіти та зразки програм основної освіти». За цими новими правилами, учні, які вже обрали російську мову як другу іноземну, матимуть змогу продовжувати її вивчення до завершення основної школи.

Проте, починаючи з навчального року 2026/2027, учні 5 класу матимуть можливість обирати лише офіційну мову Європейського Союзу, мови країн-членів Європейської економічної зони (ЄЕЗ) або інші іноземні мови, які регулюються міжнародними угодами з освіти.

Прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня назвала рішення «гарною новиною», відзначивши його як важливий крок у зміцненні освітньої системи країни.

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