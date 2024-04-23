В Латвии русский язык постепенно исчезнет из школьной программы

Правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения русского языка в школах как второго иностранного.

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Правительство Латвии приняло решение постепенно отказываться от преподавания русского языка как второго иностранного в школах страны. Решение было принято единогласно во время заседания правительства.

Согласно информации Delfi, это решение следует из "Правил о государственном стандарте основного образования и образцы программ основного образования". По этим новым правилам, ученики, которые уже выбрали русский язык как второй иностранный, смогут продолжать его изучение до завершения основной школы.

Однако, начиная с учебного года 2026/2027, ученики 5 класса смогут выбирать только официальный язык Европейского Союза, языки стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или другие иностранные языки, которые регулируются международными соглашениями по образованию.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала решение "хорошей новостью", отметив его как важный шаг в укреплении образовательной системы страны.

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