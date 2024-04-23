Верховная Рада одобрила расширение полномочий БЭБ относительно наказания за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности

Парламент одобрил за основу законопроект, которым расширяются полномочия Бюро экономической безопасности по составлению протоколов за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, проведения личного осмотра и осмотра вещей.

Верховная Рада 23 апреля одобрила в первом чтении законопроект 9364, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Данный законопроект, в частности, расширяет полномочия Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Так, статья 164 КУоАП «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности» предусматривает, что производство хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без представления уведомления о начале осуществления хозяйственной деятельности, если обязательность представления такого сообщения предусмотрена законом, или без получения лицензии, или в период остановки действия лицензии, или без получения документа разрешительного характера, если его получение предусмотрено законом (кроме случаев применения принципа молчаливого согласия), влечет наложение штрафа с конфискацией продукции, орудий производства, сырья и денег или без таковой.

Если такие действия связаны с получением дохода в больших размерах, то они влекут наложение штрафа от 34 000 до 85 000 грн с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

По действующей норме получение дохода в больших размерах имеет место, когда его сумма в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

То есть по состоянию на 2024 год – если был получен доход более 1,5 млн грн (1514 грн – налоговая социальная льгота в 2024 году, используемая в части квалификации преступлений или правонарушений).

Депутаты же указанным законопроектом предлагают установить, что доход считается полученным в больших размерах, если его сумма в 50 и более раза превышает НМДГ. То есть, если он больше 75 700 грн.

При этом статью 164 КУоАП предлагают исключить из перечня статей, где возможно освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения.

Протоколы по этой статье будет составлять Бюро экономической безопасности Украины.

При этом должностные лица БЭБ смогут проводить личный досмотр (изменения в статью 264 КУоАП).

Фактически таким образом БЭБ приравняли к Службе безопасности Украины, органам Национальной полиции, органам и учреждениям исполнения наказаний и следственных изоляторов, Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины и т. д. Напомним, что личный осмотр может производиться уполномоченным на то лицом одного пола с осматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола.

Аналогично БЭБ сможет производить осмотр вещей.

Кроме того, БЭБ поручат составлять протоколы по ст. 164-16 «Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности» и по ч. 1 и по ч. 3 статьи 161-1 «Нарушение порядка торговли горючим».

Ч. 1 предусматривает ответственность за оптовую или розничную торговлю горючим без государственной регистрации предприятием или без получения документа разрешительного характера, если его получение предусмотрено законом (кроме случаев применения принципа молчаливого согласия), а ч. 3 – за эти действия, если они связаны с получением дохода в больших размерах.

Опять же сумму, необходимую для квалификации такого «дохода в больших размерах», снизят с 1,5 млн грн до 75,7 тыс. грн.

Автор: Наталья Мамченко

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