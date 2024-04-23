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Не мог возместить нанесенный ущерб, потому что был задержан: адвокат просил смягчить наказание мужчине, который поджег дом

18:10, 23 апреля 2024
Потерпевший, который в момент пожара находился на чердаке, потерял жилье и вещи домашнего обихода.
Не мог возместить нанесенный ущерб, потому что был задержан: адвокат просил смягчить наказание мужчине, который поджег дом
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Хмельницкий апелляционный суд согласился с приговором Изяславского районного суда Хмельницкой области по делу жителя г. Изяслава, признанного виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога, что повлекло другие тяжкие последствия, и с назначенным ему наказанием в виде 3 лет 6 месяцев заключения. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Согласно, приговору 30 августа 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения умышленно облил бензином пол и стены амбара и поджег его. Пожар распространился на весь жилой дом, на чердаке которого находился его брат. Он знал об этом, однако скрылся с места происшествия.

В результате поджога был уничтожен дом, где обвиняемый жил вместе с братом. Жилье на праве собственности принадлежало государству и находилось в оперативном управлении ГУ «Замковая исправительная колония (№58)». Потерпевший потерял жилье и вещи домашнего обихода. Имущественный ущерб, причиненный учреждению, составил 19600 гривен.

При рассмотрении дела в местном суде обвиняемый свои действия объяснил конфликтом с братом. По его словам, после выпитого алкоголя они поспорили и брат сбежал на чердак и поднял лестницу. Он предупредил, если тот не слезет, подожжет дом. Что, собственно, и сделал.

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу: просил изменить приговор и освободить его от отбывания наказания с испытанием на испытательный срок. Среди прочего указал: утверждение суда о том, что обвиняемый поджег дом, зная, что там был брат и скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи – ошибочны. Поскольку во время досудебного расследования и судебного разбирательства он объяснял, что перед уходом видел брата, который открыл дверь чердака и подставил к ней лестницу, то есть убедился, что с ним все в порядке.

Адвокат также отметил, что его подзащитный не мог возместить нанесенный ущерб, потому что сразу был задержан и находился под стражей. Но если апелляционный суд освободит его от отбывания наказания, он будет работать и выплатит причиненный вред.

По мнению коллегии судей апелляционного суда, оснований для изменения приговора нет, поскольку суд первой инстанции назначил наказание в соответствии с требованиями уголовного закона.

В частности, учел обстоятельства, смягчающие наказание – искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и обстоятельства, отягчающее наказание – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Также принял во внимание, что обвиняемый на основании ст. 89 УК Украины считается ранее не судимым, по месту жительства характеризуется крайне негативно, не женат, не имеет иждивенцев, центр пробации оценивает риск совершения им повторного уголовного преступления как высокий, а риск опасности для общества – очень высокий.

С постановлением апелляционного суда по делу № 675/1771/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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