Не міг відшкодувати завданих збитків, бо був затриманий: адвокат просив пом’якшити покарання чоловіку, який підпалив будинок

Потерпілий, який в момент пожежі знаходився на горищі, втратив помешкання та речі домашнього вжитку.

Хмельницький апеляційний суд погодився з вироком Ізяславського районного суду Хмельницької області у справі жителя м. Ізяслава, визнаного винним в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, що спричинило інші тяжкі наслідки, та з призначеним йому покаранням у виді 3 років 6 місяців ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

За вироком 30 серпня 2023 року обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння умисно облив бензином підлогу і стіни комори та підпалив її. Пожежа поширилася на увесь житловий будинок, на горищі якого знаходився його брат. Палій знав про це, проте втік з місця події.

Унаслідок підпалу було знищено будинок, де обвинувачений мешкав разом з братом. Житло на праві власності належало державі та перебувало в оперативному управлінні ДУ «Замкова виправна колонія (№58)». Потерпілий втратив помешкання та речі домашнього вжитку. Майнова шкода, завдана установі, склала 19600 гривень.

Під час розгляду справи у місцевому суді обвинувачений свої дії пояснив конфліктом з братом. За його словами, після випитого алкоголю вони посперечалися й брат утік на горище та підняв драбину. Він попередив, якщо той не злізе, підпалить будинок. Що, власне, й зробив.

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу: просив змінити вирок та звільнити його підзахисного від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк. Серед іншого вказав: твердження суду про те, що обвинувачений підпалив будинок, знаючи, що там був брат та утік з місця події, не надавши йому допомоги – хибні. Оскільки під час досудового розслідування і судового розгляду справи він пояснював, що перед тим як піти, бачив брата, котрий відчинив двері горища і підставив до них драбину, тобто переконався, що з ним усе гаразд.

Адвокат також зазначив, що його підзахисний не міг відшкодувати завданих збитків, бо одразу був затриманий і перебував під вартою. Та якщо апеляційний суд звільнить його від відбування покарання, він працюватиме та виплатить завдану шкоду.

На думку колегії суддів апеляційного суду, підстав для зміни вироку немає, позаяк суд першої інстанції призначив покарання відповідно до вимог кримінального закону.

Зокрема, врахував обставини, які пом`якшують покарання – щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину й обставину, що обтяжує покарання – вчинення злочину в стані алкогольного сп`яніння. Також взяв до уваги, що обвинувачений на підставі ст. 89 КК України вважається раніше не судимим, за місцем проживання характеризується вкрай негативно, не одружений, не має утриманців, центр пробації оцінює ризик вчинення ним повторного кримінального правопорушення як високий, а ризик небезпеки для суспільства – як дуже високий.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 675/1771/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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