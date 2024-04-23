У Києві легковик влетів у припарковані авто: момент ДТП потрапив на відео

У столиці водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та в'їхав у припарковані автівки.

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У понеділок, 22 квітня, близько 20-ї години, у Києві на проспекті Соборності сталася аварія за участю трьох транспортних засобів.

Як повідомила патрульна поліція Києва водій автомобіля Skoda не впорався із керуванням та скоїв наїзд на припарковані авто Land Rover та Nissan.

На керманича автомобіля Skoda протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Також поліція опублікувала відео моменту ДТП.

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