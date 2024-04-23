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Європарламент підтримав заборону продажу товарів, виготовлених із використанням примусової праці

16:32, 23 квітня 2024
У разі доведення, що певний товар виготовлявся із застосуванням примусової праці, його буде заборонено продавати на ринку ЄС, у тому числі онлайн.
Європарламент підтримав заборону продажу товарів, виготовлених із використанням примусової праці
Ілюстративне фото \ Джерело: commons.com.ua
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Європейський парламент підтримав заборону продажу, імпорту та експорту товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці. Про це повідомляє «Європейська правда».

Так, Європарламент 555 голосами «за» остаточно погодив запровадження нових правил, спрямованих на вилучення з ринку товарів, які виготовлялись із застосуванням примусової праці.

Раніше Рада ЄС і ЄП погодили загальні принципи майбутнього законопроєкту.

Зазначається, що країни-члени і Єврокомісія за наявності обґрунтованих підозр можуть проводити розслідування щодо товарів, ланцюжків постачання чи виробників. У разі доведення, що певний товар виготовлявся із застосуванням примусової праці, його буде заборонено продавати на ринку ЄС, у тому числі онлайн. Виробники повинні будуть вилучити такі товари з ринку та віддати їх на благодійність, переробити або утилізувати. За ухиляння будуть застосовуватися штрафи.

Товари можуть дозволити повернути на ринок, якщо компанія доведе, що у її ланцюжку постачання більше немає примусової праці.

Нові правила мають отримати погодження Ради ЄС та почнуть застосовуватися через три роки з моменту публікації в Офіційному журналі ЄС.

Раніше ми писали, що Європарламент продовжив лібералізацію торгівлі з Україною до 2025 року, проте є нюанс.

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