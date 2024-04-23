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Європарламент продовжив лібералізацію торгівлі з Україною до 2025 року, проте є нюанс

15:40, 23 квітня 2024
Єврокомісія може запустити екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів.
Європарламент продовжив лібералізацію торгівлі з Україною до 2025 року, проте є нюанс
Джерело фото: Pixabay
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Європейський парламент прийняв рішення про продовження лібералізації торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року. Про це інформує прес-служба Європарламенту.

За це рішення проголосували 428 депутатів, проти були 131, а 44 утрималися від голосування.

Лібералізація торгівлі передбачає призупинення мит та квот на український імпорт в ЄС до червня 2025 року. Однак у рішенні передбачені гарантії для фермерів Євросоюзу.

Згідно з угодою, Єврокомісія матиме право застосувати будь-які необхідні заходи, якщо імпорт з України, наприклад, пшениці, призведе до серйозних порушень на ринку ЄС або ринках окремих держав-членів.

Крім того, Єврокомісія може вжити екстрених заходів щодо особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, таких як птиця, яйця, цукор, вівсяні культури, крупи, кукурудза та мед.

У випадку, якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги, зафіксовані протягом певного періоду, тарифи можуть бути введені повторно.

Зазначено, що в рамках цієї угоди Єврокомісія зобов'язалася розпочати переговори щодо постійної лібералізації торгівлі з Україною та активно залучати Європарламент до цього процесу.

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