Европарламент продлил либерализацию торговли с Украиной до 2025 года, однако есть нюанс

Еврокомиссия может запустить экстренное торможение для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов.

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Европейский парламент принял решение о продлении либерализации торговли с Украиной до 5 июня 2025 года. Об этом информирует пресс-служба Европарламента.

За это решение проголосовали 428 депутатов, против были 131, а 44 воздержались от голосования.

Либерализация торговли предусматривает приостановление пошлин и квот на украинский импорт в ЕС до июня 2025 года. Однако в решении предусмотрены гарантии для фермеров Евросоюза.

Согласно договору, Еврокомиссия будет иметь право применить любые необходимые меры, если импорт из Украины, например, пшеницы, приведет к серьезным нарушениям на рынке ЕС или рынках отдельных государств-членов.

Кроме того, Еврокомиссия может принять экстренные меры в отношении особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как птица, яйца, сахар, овсяные культуры, крупы, кукуруза и мед.

В случае, если импорт этих товаров превысит средние объемы, зафиксированные в течение определенного периода, тарифы могут быть введены повторно.

Указано, что в рамках этого соглашения Еврокомиссия обязалась начать переговоры по постоянной либерализации торговли с Украиной и активно привлекать Европарламент к этому процессу.

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