Студенты смогут регулировать продолжительность обучения, — Оксен Лисовой о законе об изменениях в высшем образовании

Министр образования Оксен Лисовой заявил, что для студентов будет создано больше возможностей и у них будет больше свободы по обучению.

Как известно, 23 апреля Верховная Рада приняла закон о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании (№10177).

По словам министра образования Оксена Лисового, студенты смогут самостоятельно регулировать продолжительность обучения, а также при необходимости менять специальность после года или полутора учебы. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter)

«Наша идея – создать больше возможностей и дать больше свободы студентам ЗВО. Например, самостоятельно регулировать темп и продолжительность обучения, а также при необходимости менять специальность после года или полутора учебных заведений благодаря внедрению междисциплинарных образовательных программ на бакалаврском уровне», – написал он.

Отметим, документ позволяет студентам выбрать продолжительность обучения. Например, степень бакалавра можно получить за 3 или 5 лет в зависимости от того, какую нагрузку выберет студент самостоятельно.

Также закон разрешает абитуриентам поступать не на специальность, а на отрасль.

Ранее сообщалось, что в законе о высшем образовании появится новое определение квалификации, специальности и специализации.

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