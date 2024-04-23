Студенты смогут регулировать продолжительность обучения, — Оксен Лисовой о законе об изменениях в высшем образовании

Как известно, 23 апреля Верховная Рада приняла закон о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании (№10177).
По словам министра образования Оксена Лисового, студенты смогут самостоятельно регулировать продолжительность обучения, а также при необходимости менять специальность после года или полутора учебы. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter)
«Наша идея – создать больше возможностей и дать больше свободы студентам ЗВО. Например, самостоятельно регулировать темп и продолжительность обучения, а также при необходимости менять специальность после года или полутора учебных заведений благодаря внедрению междисциплинарных образовательных программ на бакалаврском уровне», – написал он.
Отметим, документ позволяет студентам выбрать продолжительность обучения. Например, степень бакалавра можно получить за 3 или 5 лет в зависимости от того, какую нагрузку выберет студент самостоятельно.
Также закон разрешает абитуриентам поступать не на специальность, а на отрасль.
Ранее сообщалось, что в законе о высшем образовании появится новое определение квалификации, специальности и специализации.
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