Студенти зможуть регулювати тривалість навчання, — Оксен Лісовий про закон щодо змін у вищій освіті

Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що для студентів буде створено більше можливостей і у них буде більше свободи щодо навчання.

Як відомо, 23 квітня Верховна Рада прийняла закон щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті (№10177).

За словами міністра освіти Оксена Лісового, студенти зможуть самостійно регулювати тривалість навчання, а також, за потреби, змінювати спеціальність після року чи півтора навчання. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter)

«Наша ідея – створити більше можливостей і дати більше свободи студентам ЗВО. Наприклад, самостійно регулювати темп і тривалість навчання, а також, за потреби, змінювати спеціальність після року чи півтора навчання, завдяки запровадженню міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні», – написав він.

Зазначимо, документ дає можливість студентам обрати тривалість навчання. Наприклад, ступінь бакалавра можна отримати за 3 або 5 років в залежності від того, яке навантаження обере студент самостійно.

Також закон дозволяє абітурієнтам вступати не на спеціальність, а на галузь.

Раніше ми писали, що у законі про вищу освіту з’явиться нове визначення кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.

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