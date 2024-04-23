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Вищу освіту чекають зміни: Рада прийняла закон щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій

15:01, 23 квітня 2024
Документ передбачає оновлення термінології законодавства про освіту та запроваджує деякі аспекти.
Вищу освіту чекають зміни: Рада прийняла закон щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій
Фото: prokadry.com.ua
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У вівторок, 23 квітня, Верховна Рада прийняла закон щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті (№10177). Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

За відповідне рішення проголосували 306 нардепів.

Документ передбачає:

- Оновлення термінології законодавства про освіту.

 - Заклади вищої освіти самостійно розробляють освітні програми, враховуючи вимоги законодавства.

 - Вводиться можливість присвоєння додаткових професійних кваліфікацій.

 - Визнання результатів неформальної та інформальної освіти.

 - Запроваджується мінімальна кількість годин навчальних занять в одному кредиті ЄКТС (на бакалавраті мінімум 10 годин (з 30 годин на один кредит ЄКТС), на магістратурі – мінімум 8 годин.

 - Індивідуальний навчальний план може передбачати річне навчальне навантаження в обсязі не менше 30 та не більше 80 кредитів ЄКТС.

 - Строк навчання може бути скорочено не більше ніж на 25 відсотків шляхом збільшення кількості кредитів протягом року навчання. Тобто закінчити бакалаврат можна буде за 3 роки.

Ірина Геращенко додала, що при доопрацюванні законопроекту до другого читання були вилучені норми щодо скасування заочної та вечірньої форм здобуття освіти.

Раніше ми писали, що у законі про вищу освіту з’явиться нове визначення кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.

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