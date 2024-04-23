Вищу освіту чекають зміни: Рада прийняла закон щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій

Документ передбачає оновлення термінології законодавства про освіту та запроваджує деякі аспекти.

Фото: prokadry.com.ua

У вівторок, 23 квітня, Верховна Рада прийняла закон щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті (№10177). Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

За відповідне рішення проголосували 306 нардепів.

Документ передбачає:

- Оновлення термінології законодавства про освіту.

- Заклади вищої освіти самостійно розробляють освітні програми, враховуючи вимоги законодавства.

- Вводиться можливість присвоєння додаткових професійних кваліфікацій.

- Визнання результатів неформальної та інформальної освіти.

- Запроваджується мінімальна кількість годин навчальних занять в одному кредиті ЄКТС (на бакалавраті мінімум 10 годин (з 30 годин на один кредит ЄКТС), на магістратурі – мінімум 8 годин.

- Індивідуальний навчальний план може передбачати річне навчальне навантаження в обсязі не менше 30 та не більше 80 кредитів ЄКТС.

- Строк навчання може бути скорочено не більше ніж на 25 відсотків шляхом збільшення кількості кредитів протягом року навчання. Тобто закінчити бакалаврат можна буде за 3 роки.

Ірина Геращенко додала, що при доопрацюванні законопроекту до другого читання були вилучені норми щодо скасування заочної та вечірньої форм здобуття освіти.

Раніше ми писали, що у законі про вищу освіту з’явиться нове визначення кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.

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