США можуть не знайти зброю та техніку для України на всю суму допомоги, – посол Маркарова

Посол України в США попередила про ускладнення отримання військової допомоги.

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Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що Україна може і не отримати військову допомогу на всю суму, передбачену в законопроєкті. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Європейській правді».

Вона зазначила, що ухвалений бюджет на фінансування військової допомоги Україні відкриває можливість для отримання багатої техніки, але підкреслила, що питання доступності цієї техніки є ключовим.

«Але друге питання, чи є ця техніка? Чи ми знайдемо, чи виробимо достатньо швидко багато техніки для того, щоб отримати?», - сказала Маркарова.

Вона додала, що це питання завжди було на порядку денному, зокрема, є різні програми, за якими можна отримати техніку, купити її або взяти зі запасів. Однак вона підкреслила необхідність швидкої перевірки та підготовки техніки американськими військовими до передачі.

Маркарова також згадала, що з попереднього бюджету залишилась значна сума, проте вона була призначена на інші потреби, тому Пентагон не мав змоги замістити втрачені запаси.

За словами посла, ухвалення законопроєкту про допомогу Україні вирішує питання фінансування, проте наявність необхідної техніки є окремим завданням, до вирішення якого США та Україна активно долучаються.

Раніше посол Оксана Маркарова заявила, що перша зброя від США може надійти в Україну вже у квітні.

Крім того, Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що в разі схвалення Сенатом допомоги Україні негайно підпише закон.

Також члени Палати представників США Томас Кейн та Білл Кітінг заявили, що Україна отримає допомогу від США раніше, ніж це можуть очікувати.

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