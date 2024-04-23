США могут не найти оружие и технику для Украины на всю сумму помощи, – посол Маркарова

Посол Украины в США предупредила об осложнениях получения военной помощи

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Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что Украина может и не получить военную помощь на всю сумму, предусмотренную в законопроекте. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Она отметила, что принятый бюджет на финансирование военной помощи Украине открывает возможность для получения богатой техники, но подчеркнула, что вопрос доступности этой техники является ключевым.

"Но второй вопрос, есть ли эта техника? Найдем ли мы найдем, произведем ли достаточно быстро много техники для того, чтобы получить?", - сказала Маркарова.

Она добавила, что этот вопрос всегда был на повестке дня, в частности, есть различные программы, по которым можно получить технику, купить ее или взять из запасов. Однако она подчеркнула необходимость быстрой проверки и подготовки техники американскими военными к передаче.

Маркарова также вспомнила, что из предыдущего бюджета осталась значительная сумма, однако она была предназначена на другие нужды, поэтому Пентагон не имел возможности заместить утраченные запасы.

По словам посла, принятие законопроекта о помощи Украине решает вопрос финансирования, однако наличие необходимой техники является отдельной задачей, к решению которой США и Украина активно приобщаются.

Ранее посол Оксана Маркарова заявила, что первое оружие от США может поступить в Украину уже в апреле.

Кроме того, Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что в случае принятия Сенатом помощи Украине немедленно подпишет закон.

Также члены Палаты представителей США Томас Кейн и Билл Китинг заявили, что Украина получит помощь от США раньше, чем это могут ожидать.

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