Цена на газ с 1 мая: «Нафтогаз» принял важное решение по тарифу для населения

Цена на газ для украинских домохозяйств останется неизменной еще на год.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн (с НДС). Об этом сообщили на официальном сайте «Нафтогаза».

«Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания снабжает газом более 12 млн семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед», – заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

В «Нафтогазе» добавили, что для 12,4 млн. украинских домохозяйств действует годовой тарифный план «Фиксированный». Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.

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