Цена на газ с 1 мая: «Нафтогаз» принял важное решение по тарифу для населения

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн (с НДС). Об этом сообщили на официальном сайте «Нафтогаза».
«Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания снабжает газом более 12 млн семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед», – заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
В «Нафтогазе» добавили, что для 12,4 млн. украинских домохозяйств действует годовой тарифный план «Фиксированный». Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.
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