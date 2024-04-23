Ціна на газ з 1 травня: «Нафтогаз» ухвалив важливе рішення щодо тарифу для населення

Ціна на газ для українських домогосподарств залишиться незмінною ще на один рік.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ). Про це повідомили на офіційному сайті «Нафтогазу».

«Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед», – заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

У «Нафтогазі» додали, що для 12,4 млн українських домогосподарств діє річний тарифний план «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

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