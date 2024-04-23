Ціна на газ з 1 травня: «Нафтогаз» ухвалив важливе рішення щодо тарифу для населення

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ). Про це повідомили на офіційному сайті «Нафтогазу».
«Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед», – заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
У «Нафтогазі» додали, що для 12,4 млн українських домогосподарств діє річний тарифний план «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.
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