Голова громади зможе призначати виконуючого обов'язки у разі мобілізації старости – Рада схвалила законопроект

Голова громади зможе призначати старосту одноосібно, якщо сесії ради не проводяться понад 6 місяців

Верховна Рада 23 квітня схвалила законопроект про внесення змін до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану. Як пояснив член профільного Комітету, народний депутат Віталій Безгін, законопроект №9518 передбачає наступні нововведення.

Голова громади зможе призначати виконуючого обов'язки у разі мобілізації старости.

Голова громади зможе призначати старосту одноосібно, якщо рада більше 3 разів не підтримала кандидатуру, що підтримана громадою на обговореннях.

Голова громади зможе призначати старосту одноосібно, якщо сесії ради не проводяться понад 6 місяців.

Інформація про громадські обговорення кандидатури старости має бути оприлюднена за 3 дні до на сайті ради.

Результати громадського обговорення також оприлюднюються на сайті.

У громадах, де показник густоти населення нижчій за середній по країні (перелік визначає міністерство), старостинський округ може бути від 200 осіб, а не від 500, як було раніше.

Начальник військової адміністрації населеного пункту зможе приймати рішення про утворення старостинських округів та призначення старост.

На період дії воєнного стану та 6 місяців після процедура громадського обговорення суттєво спрощується. Для будь-якої громади треба не менше 15% голосів жителів округу, які є повнолітніми.

Автор: Наталя Мамченко

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