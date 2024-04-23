Парламент ухвалив рішення про звільнення членів Рахункової палати.

Фото: ukrinform.com

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У вівторок, 23 квітня, Верховна Рада звільнила 7 членів Рахункової палати, у яких закінчився строк повноважень 15 березня 2024 року.

Мова йде про Віктора Богуна, Андрія Дідика, Василя Невідомого, Ірину Іванову, Цезаря Огня, Ігоря Яремчука і Андрія Майснера.

За це рішення проголосували 264 народні депутати.

Раніше ми писали, що Верховна Рада внесла зміни щодо повноважень Рахункової палати.

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