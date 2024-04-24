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Як отримати компенсацію за пошкоджене житло: пояснення

09:27, 24 квітня 2024
За програмою єВідновлення, аби отримати компенсацію, необхідно, аби вся інформація про житло була внесена до реєстру.
Як отримати компенсацію за пошкоджене житло: пояснення
Джерело фото: Главком
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Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, лідер політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк підкреслила, що отримати компенсацію за програмою «єВідновлення» можна лише у разі, якщо всі правовстановлюючі документи на житло вже внесені до Державного реєстру речових прав.

«Програма єВідновлення працює, коли вся інформація про житло внесена до реєстру. Зробити це можна там, де людині зручніше, – через ЦНАП, державного реєстратора або нотаріуса», - зауважила Шуляк.

Зазначено, що наразі майже 2 тисячі нотаріусів долучилися до програми «єВідновлення». Вони мають доступ до реєстрів та працюють по всій країні. Через портал «Дія» можна знайти найближчого нотаріуса, який допоможе внести правовстановлюючі документи до реєстру.

За словами Шуляк, програма компенсацій ефективно працює, а необхідні кошти на виплати існують. Також з виплатами допомагають міжнародні структури.

«До програми єВідновлення долучилися наші міжнародні партнери. Майже 200 млн доларів надає Світовий банк на виплати за пошкоджене житло. Також Банк розвитку Ради Європи надає 100 млн євро на виплати за зруйноване житло. Це гарний показник і шанс долучати до програми інших міжнародних партнерів», - підкреслила Шуляк.

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