Как получить компенсацию за поврежденное жилье: объяснение

По программе еВідновлення, чтобы получить компенсацию, необходимо, чтобы вся информация о жилье была внесена в реестр.

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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, лидер политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк подчеркнула, что получить компенсацию по программе "еВідновлення" можно только в случае, если все правоустанавливающие документы на жилье уже внесены в Государственный реестр прав.

"Программа еВідновлення работает, когда вся информация о жилье внесена в реестр. Сделать это можно там, где человеку удобнее, - через ЦНАП, государственного регистратора или нотариуса", - отметила Шуляк.

Отмечено, что сейчас почти 2 тысячи нотариусов присоединились к программе "еВідновлення". Они имеют доступ к реестрам и работают по всей стране. Через портал "Дія" можно найти ближайшего нотариуса, который поможет внести правоустанавливающие документы в реестр.

По словам Шуляк, программа компенсаций эффективно работает, а необходимые средства на выплаты существуют. Также с выплатами помогают международные структуры.

"К программе еВідновлення присоединились наши международные партнеры. Почти 200 млн долларов предоставляет Всемирный банк на выплаты за поврежденное жилье. Также Банк развития Совета Европы предоставляет 100 млн евро на выплаты за разрушенное жилье. Это хороший показатель и шанс привлекать к программе других международных партнеров", - подчеркнула Шуляк.

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