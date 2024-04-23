В Праге паспортный сервис для украинцев приостановил выдачу готовых документов

Как заявили в Паспортном сервисе, выдачу документов приостановили по техническим причинам.

Как известно, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

С утра 23 апреля стало известно, что паспортный сервис для украинцев в Праге приостановил выдачу готовых документов.

«Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме. Выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации», – сообщили в Паспортном сервисе.

О возобновлении выдачи документов будет поставлено в известность на всех официальных ресурсах ГП Документ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», посольство Украины в Китайской Народной Республике 23 апреля подтвердило наличие поручения МИД Украины о приостановлении совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг.

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