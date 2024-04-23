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Оксана Маркарова возразила слухам о своем возвращении с должности Посла в США в состав Кабмина

14:07, 23 апреля 2024
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что продолжает работу на своем посту.
Оксана Маркарова возразила слухам о своем возвращении с должности Посла в США в состав Кабмина
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Посол Украины в США Оксана Маркарова категорически возразила о возможности возвращения с должности Посла в состав Кабмина. Об этом она заявила в интервью «Европейской правде».

«Я Посол Украины, тем более, я не кадровый дипломат, а, как говорится, политический назначенец (ранее Оксана Маркарова была министром финансов Украины – прим. ред.).

Поэтому в США буду работать столько, сколько Президент и министр определят мою целесообразность работы здесь на должности. Пока у нас очень много работы и очень много нереализованных планов. Поэтому планирую работать, да» - подчеркнула Оксана Маркарова.

Она отметила, что такие слухи о ее возвращении в Украину «не имеют под собой никакой базы».

Отметим, что 20 апреля Оксана Маркарова в своих соцсетях вспомнила, как 3 года назад села в самолет из Украины с дипломатическим паспортом, верительными и отзывными грамотами.

Она отметила, что подытожит, чего удалось достичь за эти 3 года в должности Посла Украины в США и представителя Украины в ОАГ. «Но если коротко – нет большей чести и ответственности, чем служить Украине» - добавила Посол.

Автор: Наталья Мамченко

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