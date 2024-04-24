В Киеве нетрезвый мужчина во время драки ранил ножом противника

В Соломенском районе мужчина нанес тяжелые ножевые ранения местному жителю.

Источник фото: Полиция Киева

В Соломенском районе столицы вчера произошел случай ножевого ранения, по которому немедленно началась полицейская реакция. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему серьезные травмы, однако его оперативно задержали, и сообщили о подозрении, сообщила полиция Киева.

По данным полиции, инцидент произошел в подъезде одного из домов. Следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции вместе с медицинскими работниками выехала на место происшествия для оказания помощи пострадавшему и проведения необходимых следственных действий.

Выяснилось, что конфликт между двумя мужчинами перерос в драку, во время которой нападавший использовал нож. Пострадавшему были нанесены тяжелые ранения, а злоумышленник после нападения скрылся.

Полицейским удалось быстро установить личность нападавшего и задержать его неподалеку от места преступления. Его обнаружили как ранее не судимого жителя столицы, родившегося в 1994 году. Во время задержания изъято орудие преступления - нож.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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