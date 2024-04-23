Суд вынес приговор военному, который в 2022 году расстрелял нацгвардейцев

Военнослужащий Рябчук получил пожизненное лишение свободы за расстрел на заводе «Южмаш».

Источник фото: dbr.gov.ua

Срочник, который расстрелял своих сослуживцев на заводе "Южмаш" в городе Днепр, получил пожизненное лишение свободы. Суд признал его виновным в убийстве и покушении на убийство, нарушении уставных правил взаимоотношений, похищении оружия, дезертирстве и других серьезных преступлениях. Об этом сообщили в ГБР. По данным СМИ, речь идет об Артемии Рябчуке.

Прокуроры Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона доказали в суде, что 27 января 2022 года Рябчук, будучи военнослужащим, похитил оружие и открыл огонь по своим сослуживцам. Четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения.

После стрельбы Рябчук скрылся с места преступления, забрав с собой оружие, но его быстро задержали правоохранители. В суде он признал свою вину. Приговора суда он ожидал под стражей.

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