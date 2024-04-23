Суд виніс вирок військовому, який у 2022 році розстріляв нацгвардійців

Військовослужбовець Рябчук отримав довічне позбавлення волі за розстріл на заводі «Південмаш».

Джерело фото: dbr.gov.ua

Строковик, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі «Південмаш» у місті Дніпро, отримав довічне позбавлення волі. Суд визнав його винним у вбивстві та замаху на вбивство, порушенні статутних правил взаємовідносин, викраденні зброї, дезертирстві та інших серйозних злочинах. Про це повідомили в ДБР. За даними ЗМІ, мова йде про Артемія Рябчука.

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону довели у суді, що 27 січня 2022 року Рябчук, будучи військовослужбовцем, викрав зброю та відкрив вогонь по своїх співслужбовцях. Четверо людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Після стрілянини Рябчук втік з місця злочину, забравши з собою зброю, але його швидко затримали правоохоронці. У суді він визнав свою провину. На вирок суду він очікував під вартою.

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