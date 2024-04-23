Первое оружие от США может поступить в Украину уже в апреле, – посол Оксана Маркарова

Посол выразила надежду, что процедуру принятия законопроекта о помощи Украине будет завершена максимально быстро и президент Джо Байден его сразу подпишет.

Первый пакет вооружения от Соединенных Штатов может поступить в Украину уже в апреле. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Европейской правде.

Маркарова выразила надежду, что процедуру принятия законопроекта о помощи Украине будет завершена максимально быстро и президент Джо Байден его сразу подпишет.

Она подчеркнула, что этот закон вступит в силу сразу и сразу же наступят полномочия выделять Украине оружие.

«Скажу больше, Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому я думаю, что это будет очень быстро. Не будем исключать даже апрель», – отметила посол.

Ранее сообщалось, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что в случае принятия Сенатом помощи Украине немедленно подпишет закон.

Также члены Палаты представителей США Томас Кейн и Билл Китинг заявили, что Украина получит помощь от США раньше, чем это могут ожидать.

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