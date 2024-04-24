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У Києві нетверезий чоловік під час бійки поранив ножем супротивника

11:19, 24 квітня 2024
У Солом’янському районі чоловік наніс тяжкі ножові поранення місцевому.
У Києві нетверезий чоловік під час бійки поранив ножем супротивника
Джерело фото: Поліція Києва
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У Солом’янському районі столиці вчора стався випадок ножового поранення, за яким негайно розпочалася поліцейська реакція. Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс потерпілому серйозні травми, проте його оперативно затримали, та повідомили про підозру, повідомила поліція Києва.

За даними поліції, інцидент трапився у під’їзді одного з будинків. Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції разом з медичними працівниками виїхала на місце події для надання допомоги потерпілому та проведення необхідних слідчих дій.

З’ясувалося, що конфлікт між двома чоловіками переріс у бійку, під час якої нападник використав ніж. Потерпілому були завдані тяжкі поранення, а зловмисник після нападу втік.

Поліцейським вдалося швидко встановити особу нападника та затримати його неподалік від місця злочину. Його виявили як раніше не судимого мешканця столиці, народженого 1994 року. Під час затримання вилучено знаряддя злочину – ніж.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Зараз розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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