Оксана Маркарова заперечила чутки про своє повернення з посади Посла у США до складу Кабміну

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що продовжує роботу на своїй посаді.

Посол України у США Оксана Маркарова категорично заперечила чутко про можливість повернення з посади Посла до складу Кабміну. Про це вона заявила в інтерв’ю «Європейській правді».

«Я Посол України, тим паче, я не кадровий дипломат, а, як кажуть, політичний призначенець (раніше Оксана Маркарова була міністром фінансів України – прим. ред.).

Тому у США я буду працювати стільки, скільки Президент та міністр визначать мою доцільність роботи тут на посаді. Поки що у нас дуже багато роботи і дуже багато нереалізованих планів. Тому планую працювати, так» - підкреслила Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що такі чутки про її повернення до України «не мають під собою ніякої бази».

Зазначимо, що 20 квітня Оксана Маркарова у своїх соцмережах згадала, як 3 роки тому сіла в літак з України з дипломатичним паспортом, вірчими і відкличними грамотами.

Вона зазначила, що підсумує, чого вдалося досягнути за ці 3 роки на посаді Посла України в США та представника України в ОАД. «Але якщо коротко – немає більшої честі і відповідальності ніж служити Україні» - додала Посол.

Автор: Наталя Мамченко

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