У Празі паспортний сервіс для українців призупинив видачу готових документів

Як заявили в Паспортному сервісі, видачу документів призупинили через технічні причини.

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Як відомо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку.

Зранку 23 квітня стало відомо, що паспортний сервіс для українців в Празі призупинив видачу готових документів.

«Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації», – повідомили у Паспортному сервісі.

Про відновлення видачі документів буде повідомлено на усіх офіційних ресурсах ДП Документ.

Як писала «Судово-юридична газета», посольство України у Китайській Народній Республіці 23 квітня підтвердило наявність доручення МЗС України щодо призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг.

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