Украинцам приостановили выдачу готовых паспортов за границей: причина

Выдача паспортов за границей возможна только для детей до 12 лет.

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Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» сообщил, что по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ.

Однако там подчеркивают, что подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.

Кроме того, выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации.

«Зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП Документ», - добавили в «Паспортном сервисе».

Ранее сообщалось, как повлияет закон об усилении мобилизации на украинцев за границей.

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