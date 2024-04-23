Закарпатский ТЦК сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр, из-за эпилептического приступа

Военнообязанный умер по дороге в учебный центр - в ТЦК выразили соболезнования близким.

У военнообязанного по дороге в учебный центр произошел эпилептический приступ, в результате чего он умер. Об этом рассказали в Закарпатском ТЦК.

Отмечается, что офицер сопровождения оказал мужчине первую домомедицинскую помощь и вызвал скорую, но они не успели. По данному факту назначена служебная проверка.

В ТЦК выразили соболезнования семье умершего.

Напомним, ранее председатель Комитета ВР по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что одиночные ролики с задержанием ТЦК людей не воспроизводят реальную картинку, а то, что мобилизованные не проходят подготовки – это полный бред.

Также сообщалось, что в Одесской области мобилизовали больного эпилепсией, который умер в первый день.

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