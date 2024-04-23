В КГГА выступили против демонтажа бывшей Арки дружбы народов: он может быть опасен

Демонтаж объекта может быть опасным, ведь части этого памятника образуют подпорную стену, чтобы там не было смещения.

Как сообщалось, 17 апреля Министерство культуры и информационной политики упразднило статус памятника истории для бывшей Арки дружбы народов в Киеве. Теперь монумент может быть демонтирован.

Однако в Киевской городской государственной администрации не согласны с этим решением. Директор департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева отметила, что это поспешное решение и снос арки может быть опасным. Об этом сообщает Суспільне Культура.

По ее словам, в 2022 году Киевская городская администрация переименовала Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа. Соответственно департамент подготовил учетную документацию и передал в Минкульт.

Но Министерство в одностороннем порядке решило снять памятник охраны с инсталляции — теперь ведомство хочет, чтобы КГГА проводила демонтаж.

Депутат отметила, что в КГГА не соглашаются с таким решением.

«Знаете, арка символизирует терпимость украинского народа. Вообще, украинский народ был очень толерантным и ко всем нациям, и ко всем вероисповеданиям, и ко всем общинам. Сегодня именно такое видение есть у общества. Ко мне в департамент приходили люди, которые говорили, что арка расположена рядом с Европейской площадью, поэтому должны быть европейские ценности, толерантность», — сказала она.

В частности, демонтаж объекта может быть опасным, ведь части этого памятника образуют подпорную стену, чтобы там не было смещения. Поэтому демонтаж Арки Свободы украинского народа очень тяжелый, дорогой и опасный.

Соловьева подчеркнула, что несмотря на переименование Арку продолжают называть «Аркой дружбы народов», но это лишь сила привычки: «Сначала улица Артема была Артема, затем переименовали в Сечевых стрелков. И сегодня уже все забыли, какое было название, и все зовут его Сечевых стрелков».

Поэтому она предлагает провести публичные обсуждения для переосмысления идеи и решения судьбы.

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