Удар по телебашне в Харькове: в Воздушных силах заявили, что это не была случайность

Вероятнее всего, враг преследовал цель перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства, — представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как известно, российские оккупанты нанесли удар по телебашне в Харькове. После этого в прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, враг атаковал Харьков ракетой Х-59. Но в Воздушных силах отмечают, что сейчас неизвестно, чем именно рф нанесла удар.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш также отметил, что удар по телебашне не был случайным.

"Я не думаю, что так случайно могло случиться. Ударили по башне, еще и в самую середину. Вероятнее всего, враг преследовал цель перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства", - сказал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования.

По его словам, в настоящее время в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

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