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Расстрел полицейских в Винницкой области: какое именно оружие перевозили нападавщие

11:45, 23 апреля 2024
Нападавшие на правоохранителей в Винницкой области перевозили боеприпасы.
Расстрел полицейских в Винницкой области: какое именно оружие перевозили нападавщие
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Как известно, 22 апреля Винницкий городской суд избрал меры пресечения подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области.

Руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк сообщил, какое оружие перевозили злоумышленники. Об этом он рассказал в эфире «Киев24».

По его словам, задержанные во время судебного заседания признали свою вину и рассказали о важных моментах.

Алексей Рихлюк отметил, что разглашать их показы не может, однако они имеют определенное значение и сейчас все проверяется.

«Что я могу отметить? Что после того, как они действительно сообщили, что в водоеме они оставили определенное количество боеприпасов... Сейчас провели осмотр места происшествия с участием взрывотехников и водолазов и уже установлено... Это предварительное, найдено около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,45. Это предварительные данные», – заявил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры.

Он добавил, что следователи еще проводили осмотр места происшествия и описывали все остальное имущество. Следователи устанавливают, зачем военные везли боеприпасы.

Что касается наркотических средств, то следствие не установило какие-либо данные, свидетельствующие об их незаконном обороте, отметил Алексей Рыхлюк.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», - сообщил глава Нацполиции.

Спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила, что нападавших на патрульных задержали 21 апреля. Как только произошло задержание – эту информацию официально сообщили в правоохранительных органах. По ее словам, задержанные планировали сбежать из Украины.

В Министерстве внутренних дел показали видео задержания.

Добавим, двум военнослужащим, которым работники ГБР уже сообщили о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенном в условиях военного положения, объявили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских. 

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