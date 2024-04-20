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У Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських – 20-річний правоохоронець загинув

10:16, 20 квітня 2024
Поліція розшукує двох чоловіків, які вночі відкрили вогонь по поліцейських.
У Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських – 20-річний правоохоронець загинув
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У Гайсинському районі Вінницькій області пострілом з пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення. Про це повідомили в управлінні Нацполіції області.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

У Міністерстві внутршніх справ повідомили, що близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

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