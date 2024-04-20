В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских – 20-летний правоохранитель погиб

Полиция разыскивает двух мужчин, которые ночью открыли огонь по полицейским.

В Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убили сотрудника полиции. Еще один получил ранение. Об этом сообщили в управлении Нацполиции области.

На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, предположительно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции.

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