Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских – 20-летний правоохранитель погиб

10:16, 20 апреля 2024
Полиция разыскивает двух мужчин, которые ночью открыли огонь по полицейским.
В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских – 20-летний правоохранитель погиб
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убили сотрудника полиции. Еще один получил ранение. Об этом сообщили в управлении Нацполиции области.

На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, предположительно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
БП ВС пояснила, какой суд должен рассматривать дело по иску налоговой к предприятию о признании недействительным договора из-за несоответствия интересам государства и общества

Налоговый орган обосновывал подведомственность спора админсуду исполнением полномочий по обеспечению публично-правового интереса – Большая Палата Верховного Суда указала, что налоговая не уполномочена управлять или осуществлять прямое непосредственное влияние на хозяйственную деятельность ответчиков, давать разрешение или иным образом определять действия сторон по выполнению договора.

Верховный Суд объяснил, в чем состоит прямой умысел при квалификации уклонения от призыва по статье 336 УК

Верховный Суд рассмотрел дело, где осужденный мужчина утверждал, что судами не была исследована субъективная сторона инкриминируемого преступления, в частности, отсутствие у него прямого умысла уклоняться от призыва на военную службу.

Украина обязалась создать Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов граждан и предприятий.

Будут ли электронные повестки – какой ответ на этот вопрос дает финальный текст закона о мобилизации

Закон об усилении мобилизации разрешает ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

До конца 2024 года Украина должна одобрить план цифровизации Государственной налоговой службы

В рамках Ukraine Facility Украина обязалась провести реформу Государственной налоговой службы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді