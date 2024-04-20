20 апреля – какой сегодня праздник и главные события

В субботу, 20 апреля, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:
В Украине и мире отмечают:
Международный день Cli-Fi – посвящен художественной литературе об изменении климата, жанра, отдельном от научной фантастики.
День благодарности волонтерам – 20 апреля каждый год мир и Украина отмечает важное событие – День благодарности волонтерам. Людям, которые в трудные времена войны стали надежным плечом поддержки для всех украинцев. Без сомнения, волонтеры Украины – особенные: как настоящие супергерои, они способны достать что угодно, где угодно и в любое время суток.
День музыкальных магазинов – ежегодно в третью субботу апреля мир отмечает День музыкальных магазинов. Празднику положили начало американские магазины грамзаписи в 2007 году.
Международный день цирка – каждый год третьей субботы апреля отмечается молодой профессиональный праздник – Международный день цирка (World Circus Day).
День китайского языка – китайский язык посвящен отдельный праздник, который отмечается ежегодно 20 апреля. ООН установила День китайского языка в 2010 году с целью чествования языкового и культурного разнообразия, а также равенства в использовании официальных языков организации.
Украинский День окружающей среды – чтобы побуждать людей к пониманию экологических проблем и вовлечь в активные действия по сохранению природы, в Украине ежегодно в третью субботу апреля отмечается День окружающей среды.
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