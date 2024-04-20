20 апреля – какой сегодня праздник и главные события

Во всем мире 20 апреля отмечается Международный день благодарности волонтерам.

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В субботу, 20 апреля, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

111 день года

255 дней до конца года

восход солнца 05:53

заход солнца 20:00

продолжительность дня 14.8

фаза луны «прибывающая луна»

В Украине и мире отмечают:

Международный день Cli-Fi – посвящен художественной литературе об изменении климата, жанра, отдельном от научной фантастики.

День благодарности волонтерам – 20 апреля каждый год мир и Украина отмечает важное событие – День благодарности волонтерам. Людям, которые в трудные времена войны стали надежным плечом поддержки для всех украинцев. Без сомнения, волонтеры Украины – особенные: как настоящие супергерои, они способны достать что угодно, где угодно и в любое время суток.

День музыкальных магазинов – ежегодно в третью субботу апреля мир отмечает День музыкальных магазинов. Празднику положили начало американские магазины грамзаписи в 2007 году.

Международный день цирка – каждый год третьей субботы апреля отмечается молодой профессиональный праздник – Международный день цирка (World Circus Day).

День китайского языка – китайский язык посвящен отдельный праздник, который отмечается ежегодно 20 апреля. ООН установила День китайского языка в 2010 году с целью чествования языкового и культурного разнообразия, а также равенства в использовании официальных языков организации.

Украинский День окружающей среды – чтобы побуждать людей к пониманию экологических проблем и вовлечь в активные действия по сохранению природы, в Украине ежегодно в третью субботу апреля отмечается День окружающей среды.

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