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20 апреля – какой сегодня праздник и главные события

09:39, 20 апреля 2024
Во всем мире 20 апреля отмечается Международный день благодарности волонтерам.
20 апреля – какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: freepik.com
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В субботу, 20 апреля, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

  • 111 день года
  • 255 дней до конца года
  • восход солнца 05:53
  • заход солнца 20:00
  • продолжительность дня 14.8
  • фаза луны «прибывающая луна»

В Украине и мире отмечают:

Международный день Cli-Fi – посвящен художественной литературе об изменении климата, жанра, отдельном от научной фантастики.

День благодарности волонтерам – 20 апреля каждый год мир и Украина отмечает важное событие – День благодарности волонтерам. Людям, которые в трудные времена войны стали надежным плечом поддержки для всех украинцев. Без сомнения, волонтеры Украины – особенные: как настоящие супергерои, они способны достать что угодно, где угодно и в любое время суток.

День музыкальных магазинов – ежегодно в третью субботу апреля мир отмечает День музыкальных магазинов. Празднику положили начало американские магазины грамзаписи в 2007 году.

Международный день цирка – каждый год третьей субботы апреля отмечается молодой профессиональный праздник – Международный день цирка (World Circus Day).

День китайского языка – китайский язык посвящен отдельный праздник, который отмечается ежегодно 20 апреля. ООН установила День китайского языка в 2010 году с целью чествования языкового и культурного разнообразия, а также равенства в использовании официальных языков организации.

Украинский День окружающей среды – чтобы побуждать людей к пониманию экологических проблем и вовлечь в активные действия по сохранению природы, в Украине ежегодно в третью субботу апреля отмечается День окружающей среды.

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