АРМА взыскало со счетов оффшорных компаний Фридмана и Авена более $18 млн

Нацагентство по розыску и менеджменту активов взыскало со счетов оффшорных компаний Михаила Фридмана и Петра Авена более 18 миллионов долларов.
Как сообщили в АРМА, работники Нацагентства провели инвентаризацию неисполненных судебных постановлений о взыскании денежных средств. Среди прочего – определение суда от 26.04.2022 года о взыскании средств с акционеров бывшего Альфа-банка (ныне – АО «Сенс Банк») – оффшорных кипрских компаний.
Нацагентство обратилось с запросом в «Сенс Банк», получив информацию об остатках на его счетах средств и регистрационных номерах оффшорных компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане рф Михаил Фридман и Петр Авен.
После этого АРМА направила платежные требования по переводу указанным банком средств на счет Агентства в государственном банке. Эти требования были выполнены 19 апреля 2024 года.
Следовательно, на счета Нацагентства поступило более
«Таким образом, общая сумма взысканных АРМА средств составляет в гривневом эквиваленте около 720 000 000 гривен, согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 19.04.2024 г. Эти средства пополнят государственную казну», – заявили в Нацагентстве.
Общий объем арестованных денежных средств в управлении АРМА составляет 7,1 млрд грн, добавили там.
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