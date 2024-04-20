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В США при рассмотрении дела Трампа мужчина поджег себя у здания суда Нью-Йорка

08:53, 20 апреля 2024
Полиция потушила пламя с помощью огнетушителей, а пострадавшего доставили в больницу.
В США при рассмотрении дела Трампа мужчина поджег себя у здания суда Нью-Йорка
Источник фото: AFP
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В Нью-Йорке мужчина поджег себя перед зданием суда, где шел процесс по делу экс-президента Дональда Трампа.

Как пишет «Радио Свобода», мужчина зашел в парк через дорогу от здания суда. Сначала он разбрасывал листовки, а потом вытащил что-то из рюкзака – облил себя и поджег.

Полиция потушила пламя с помощью огнетушителей, пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

В пожарной службе Нью-Йорка сообщили, что «пострадавший находится в критическом состоянии, но он жив».

Пока что полиция не сообщила, какие были мотивы этого поступка.

Правоохранители рассказали на брифинге, что потерпевшему 37 лет. Открытки, которые он разбрасывал перед тем, как поджечь себя, содержали информацию, которую определили как «теорию заговора».

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», в Нью-Йорке начался судебный процесс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о возможных незаконных выплатах актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в 2016 году. Это историческое событие, поскольку Трамп стал первым экс-президентом Соединенных Штатов, который оказался перед уголовным судом.

Источник фото: AFP 

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