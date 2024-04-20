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У США під час розгляду справи Трампа чоловік підпалив себе біля будівлі суду Нью-Йорка

08:53, 20 квітня 2024
Поліція загасила полум’я за допомогою вогнегасників, а постраждалого доправили до лікарні.
У США під час розгляду справи Трампа чоловік підпалив себе біля будівлі суду Нью-Йорка
Джерело фото: AFP
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У Нью-Йорку чоловік підпалив себе перед будівлею суду, де тривав процес у справі експрезидента Дональда Трампа.

Як пише «Радіо Свобода», чоловік зайшов до парку через дорогу від будівлі суду. Спочатку він розкидав листівки, а потім витягнув щось із рюкзака – облив себе і підпалив.

Поліція загасила полум’я за допомогою вогнегасників, постраждалого доправили до найближчої лікарні.

У пожежній службі Нью-Йорка повідомили, що «постраждалий перебуває у критичному стані, але він живий».

Поки що поліція не повідомила, які були мотиви цього вчинку.

Правоохоронці розповіли на брифінгу, що потерпілому 37 років. Листівки, які він розкидав перед тим, як підпалити себе, містили інформацію, яку визначили як «теорію змови».

Як писала раніше «Судово-юридична газета», у Нью-Йорку розпочався судовий процес щодо колишнього президента США Дональда Трампа у справі про ймовірні незаконні виплати акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс у 2016 році. Це історична подія, оскільки Трамп став першим експрезидентом Сполучених Штатів, який опинився перед кримінальним судом.

Джерело фото: AFP 

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